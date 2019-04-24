NFC не нужен: в китайском метро тестируют оплату «по лицу»

Метрополитен китайского города Шэньчжэнь установил экспериментальный турникет с системой распознавания лиц.

Разработать технологию помогла компания Huawei, предоставившая алгоритмы искусственного интеллекта. Быстрая и надежная связь осуществляется за счет сети 5G.

Для оплаты проезда не нужно доставать бесконтактную карту или сканировать QR-коды. С помощью камеры сервис идентифицирует пассажира. Средства списываются с привязанного аккаунта, в котором предварительно нужно будет сохранить данные о лице и добавить желаемый способ оплаты. Аналогичным образом работает система распознавания лиц в терминалах китайского KFC, которую тестируют с 2017 года.