NIO представляет электрический седан ET5, который составит конкуренцию Tesla Model 3

NIO только что анонсировала новый электромобиль. Это электрический седан ET5, который присоединится к своей более крупной модели ET7 в качестве модели начального уровня и вероятно, будет конкурировать с популярной Tesla Model 3.

Новый ЕТ5 имеет дизайн интерьера, который очень похож на ЕТ7, хотя и имеет более компактный форм-фактор. Этот новый автомобиль будет электромобилем начального уровня от китайского производителя электромобилей, который предлагает гладкий и современный дизайн. Электрический седан NIO ET5 имеет мощность 360 кВт или 483 л.с. и 700 Нм или 516 фунт-фут крутящего момента. Проще говоря, его двигатель способен развивать скорость от 0 до 100 км / ч всего за 4,3 секунды.

Другие интересные функции включают в себя 10,2-дюймовый HDR-дисплей на центральной консоли и поддержку PanoCinema с технологиями AR и VR, которые можно использовать вместе с соответствующими специально созданными очками ET5. Новый NIO ET5 поступит в дилерские центры Китая к сентябрю 2022 года по цене 328000 юаней (примерно 51 500 долларов США).