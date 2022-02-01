NIO выпустил более 9000 электромобилей в январе

Китайский производитель электромобилей NIO опубликовал данные о выпуске продукции за январь 2022 года. Согласно сегодняшнему пресс-релизу, компания поставила 9 652 электромобиля, что на 33,6% больше, чем в январе 2021 года.

В январе компания поставила 5 247 моделей ES6, а на поставку моделей EC6 пришлось 2 874 партий. ES6 — это пятиместный высокопроизводительный интеллектуальный электрический внедорожник, а EC6 — пятиместный внедорожник-купе.

Кроме того, компания также развернула свое первое беспроводное обновление прошивки для интеллектуальных операционных систем транспортных средств NIO за пределами Китая. Версия Aspen 3.0.5 NO выпущена для Норвегии и содержит 199 новых функций и 401 усовершенствование интеллектуальной операционной системы на базе технологической платформы NIO 1.0 (NT1.0). NIO также представила обновленную информацию о своих зарядных станциях. По состоянию на 31 января 2022 года NIO построила 836 станций Power Swap, 3766 зарядных устройств по всему Китаю. Компания также открыла 55 сервисных центров NIO и 180 авторизованных сервисных центров в стране.