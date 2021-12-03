NREL приобретает высокопроизводительную вычислительную систему нового поколения на базе графического процессора нового поколения NVIDIA

Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) приобрела Hewlett Packard Enterprise (HPE) для создания своей системы высокопроизводительных вычислений (HPC) третьего поколения под названием Kestrel. Установка новой системы начнется осенью 2022 года в центре обработки данных Energy Systems Integration Facility (ESIF) NREL. В переходный период Kestrel дополнит нынешний суперкомпьютер лаборатории Eagle. По завершении - в начале 2023 года - Kestrel будет ускорять исследования в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в темпах и масштабах, более чем в пять раз превышающих Eagle, с вычислительной мощностью примерно 44 петафлопс.

HPE построит Kestrel на суперкомпьютере HPE Cray EX с конструктивными возможностями, полностью совместимыми с теплой водой. Система рекуперации отходящего тепла, которая в настоящее время используется в дата-центре ESIF NREL. Kestrel будет состоять из сбалансированных возможностей будущих процессоров Intel Xeon Scalable следующего поколения с кодовым названием Sapphire Rapids и графических процессоров NVIDIA A100NEXT с тензорным ядром для ускорения ИИ. Система также будет включать HPE Slingshot, фабрику Ethernet, обеспечивающую более высокую скорость и контроль перегрузки для больших рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных и ИИ. Благодаря высокоскоростному подключению более 75 петабайт параллельного хранилища файловой системы с использованием Cray ClusterStor E1000 от HPE, пользователи смогут решать сложные, ориентированные на данные рабочие процессы и погрузиться в интерактивную визуализацию аналитических данных.