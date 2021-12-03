NREL приобретает высокопроизводительную вычислительную систему нового поколения на базе графического процессора нового поколения NVIDIA

HPE построит Kestrel на суперкомпьютере HPE Cray EX с конструктивными возможностями, полностью совместимыми с теплой водой. Система рекуперации отходящего тепла, которая в настоящее время используется в дата-центре ESIF NREL. Kestrel будет состоять из сбалансированных возможностей будущих процессоров Intel Xeon Scalable следующего поколения с кодовым названием Sapphire Rapids и графических процессоров NVIDIA A100NEXT с тензорным ядром для ускорения ИИ. Система также будет включать HPE Slingshot, фабрику Ethernet, обеспечивающую более высокую скорость и контроль перегрузки для больших рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных и ИИ. Благодаря высокоскоростному подключению более 75 петабайт параллельного хранилища файловой системы с использованием Cray ClusterStor E1000 от HPE, пользователи смогут решать сложные, ориентированные на данные рабочие процессы и погрузиться в интерактивную визуализацию аналитических данных.