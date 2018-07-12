NVIDIA AI может удалять шум и текст с фотографий

Исследователи из NVIDIA, Университета Аалто и Массачусетского технологического института разработали метод глубокого обучения, который может редактировать фотографии, просто просматривая примеры поврежденных или измененных фотографий.Как было показано, нейросеть может не только убрать цветовой шум, но также она может избавиться от надписей и прочих элементов. Данной системе не нужно иметь исходных материалов для того чтобы исправить изображения.