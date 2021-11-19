NVIDIA CloudXR используется для создания фотореалистичных виртуальных объектов и локаций

Технологии NVIDIA CloudXR и RTX позволяют производителям продуктов визуализировать проекты и 3D-модели с большей реалистичностью, а также быстро вносить изменения в проекты в режиме реального времени. CloudXR в сочетании с RTX означает, что клиенты могут виртуализировать любую часть своего бизнеса и получить к нему доступ на любом устройстве в любом масштабе. Это особенно важно в обучении, где количество платформ и устройств, которые используют люди, может сильно различаться. CloudXR означает, что любой обучающий контент можно использовать с одинаковым уровнем детализации, поэтому контент не нужно адаптировать для разных устройств.

Rendermedia, базирующаяся в Великобритании, специализируется на иммерсивных решениях для коммерции и промышленности. Компания предоставляет клиентам инструменты и приложения для фотореалистичной виртуальной, дополненной и расширенной реальности (вместе известных как XR) в таких областях, как дизайн продукта, обучение и сотрудничество. Благодаря графике NVIDIA RTX и NVIDIA CloudXR Rendermedia помогает предприятиям передать свои продукты в руки клиентов и аудитории, позволяя им взаимодействовать и совместно работать на любом устройстве из любого места.
Комментарии и отзывы NVIDIA CloudXR
Apple представляет Business Essentials для малого и среднего…
Apple представляет Business Essentials для малого и среднегоApple анонсировала новую функцию Business Essentials для малого и среднего бизнеса с численностью сотрудн…
GeForce Now от Nvidia получает обновление RTX 3080…
GeForce Now от Nvidia получает обновление RTX 3080Nvidia запускает выделенные игровые модули RTX 3080 с низкой задержкой в ​​облаке до конца 2021 года. GeF…
Google собирается по умолчанию включить двухфакторную аутент…
Google собирается по умолчанию включить двухфакторную аутентВ мае Google объявил о планах включить двухфакторную аутентификацию или двухэтапную проверку по умолчанию…
Облачное игровое приложение NVIDIA GeForce NOW транслируется…
Облачное игровое приложение NVIDIA GeForce NOW транслируетсяNVIDIA и LG объявили на этой неделе, что облачный сервис потоковой передачи игр NVIDIA GeForce NOW скоро …
Цветной 3D-принтер Rencolor DM-10 может смешивать, накладыва…
Цветной 3D-принтер Rencolor DM-10 может смешивать, накладываRencolor DM-10 - это новый цветной 3D-принтер FDM, созданный командой Rencolor для создания полноцветных …
Комплект разработчика NVIDIA Arm HPC предлагает как одноузло…
Комплект разработчика NVIDIA Arm HPC предлагает как одноузлоКомплект разработчика NVIDIA Arm HPC - это интегрированная аппаратная и программная платформа для создани…
Raspberry Pi Build HAT позволяет комбинировать LEGO и искусс…
Raspberry Pi Build HAT позволяет комбинировать LEGO и искуссRaspberry Pi Foundation выпустил свой последний аксессуар Raspberry Pi в виде удобной Raspberry Pi Build …
Apple выпускает релизную версию tvOS 15.1 Release Candidate …
Apple выпускает релизную версию tvOS 15.1 Release Candidate Apple выпустила для разработчиков tvOS 15.1 Release Candidate, программное обеспечение было выпущено вмес…
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box SЛучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box S
Идей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBoxИдей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBox
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor