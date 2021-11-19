NVIDIA CloudXR используется для создания фотореалистичных виртуальных объектов и локаций

Технологии NVIDIA CloudXR и RTX позволяют производителям продуктов визуализировать проекты и 3D-модели с большей реалистичностью, а также быстро вносить изменения в проекты в режиме реального времени. CloudXR в сочетании с RTX означает, что клиенты могут виртуализировать любую часть своего бизнеса и получить к нему доступ на любом устройстве в любом масштабе. Это особенно важно в обучении, где количество платформ и устройств, которые используют люди, может сильно различаться. CloudXR означает, что любой обучающий контент можно использовать с одинаковым уровнем детализации, поэтому контент не нужно адаптировать для разных устройств.

Rendermedia, базирующаяся в Великобритании, специализируется на иммерсивных решениях для коммерции и промышленности. Компания предоставляет клиентам инструменты и приложения для фотореалистичной виртуальной, дополненной и расширенной реальности (вместе известных как XR) в таких областях, как дизайн продукта, обучение и сотрудничество. Благодаря графике NVIDIA RTX и NVIDIA CloudXR Rendermedia помогает предприятиям передать свои продукты в руки клиентов и аудитории, позволяя им взаимодействовать и совместно работать на любом устройстве из любого места.