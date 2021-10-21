NVIDIA DriveWorks 4.0 теперь доступна для загрузки

NVIDIA объявила о выпуске последней версии SDK NVIDIA DriveWorks 4.0, которую разработчики могут загрузить с официальной страницы загрузки для разработчиков NVIDIA DRIVE. Новые функции, включенные в последнюю версию программного обеспечения NVIDIA DriveWorks 4.0, включают поддержку уровня абстракции сенсора для Hesai P128 Lidar, модуля Novatel PwrPak7-E1 SPAN GNSS + IMU и модуля U-blox ZED-F9K GNSS. Вместе со средством записи статической калибровки для упрощения сбора данных для калибровки AV-датчика.

NVIDIA DriveWorks 4.0 предоставляет функции промежуточного программного обеспечения поверх ОС NVIDIA DRIVE, которые являются фундаментальными для разработки автономных транспортных средств. Они состоят из уровня абстракции датчиков (SAL) и подключаемых модулей датчиков, регистратора данных, поддержки ввода-вывода транспортных средств и инфраструктуры глубокой нейронной сети (DNN). Он модульный, открытый и разработан в соответствии со стандартами программного обеспечения для автомобильной промышленности. В этом последнем обновлении вы можете использовать еще больше датчиков для создания гибких масштабируемых решений для самостоятельного вождения. Кроме того, новые инструменты записи упрощают сбор данных для простой калибровки датчиков автономного транспортного средства