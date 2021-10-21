NVIDIA DriveWorks 4.0 теперь доступна для загрузки…

NVIDIA DriveWorks 4.0 предоставляет функции промежуточного программного обеспечения поверх ОС NVIDIA DRIVE, которые являются фундаментальными для разработки автономных транспортных средств. Они состоят из уровня абстракции датчиков (SAL) и подключаемых модулей датчиков, регистратора данных, поддержки ввода-вывода транспортных средств и инфраструктуры глубокой нейронной сети (DNN). Он модульный, открытый и разработан в соответствии со стандартами программного обеспечения для автомобильной промышленности. В этом последнем обновлении вы можете использовать еще больше датчиков для создания гибких масштабируемых решений для самостоятельного вождения. Кроме того, новые инструменты записи упрощают сбор данных для простой калибровки датчиков автономного транспортного средства