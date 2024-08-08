NVIDIA GeForce NOW теперь поддерживает более 2000 игр

Стриминговый сервис GeForce NOW прошёл довольно длительную фазу бета-тестирования, которая началась в октябре 2015 года (хотя бесплатная бета-версия, доступная для всех, появилась только в январе 2018 года) и длилась до февраля 2020 года, когда NVIDIA объявила об официальном запуске платформы облачного стриминга. Как раз в тот момент мир боролся против коронавируса и желающих играть из дома было предостаточно. К концу месяца NVIDIA уже сообщила о миллионе пользователей GeForce NOW, несмотря на то, что несколько издателей вроде Activision Blizzard покинули список игр GFN после беты. На сегодняшний день NVIDIA сообщила о более чем 20 миллионах пользователей GeForce NOW так что можно уверенно заявить, что платформа облачного стриминга значительно продвинулась в своем развитии за эти годы.

Более того, на текущий момент уровень Ultimate оснащён графическими картами уровня RTX 4080, что позволяет геймерам играть в новейшие игры для ПК с разрешением до 4K или 120 кадров в секунду. Есть даже поддержка технологии NVIDIA DLSS 3.5, трассировки лучей и Reflex. А теперь разработчики проекта отметили, что они официально поддерживают до 2 тысяч видеоигр. Стоит сказать, что на самом деле поддержка проектов более широкая, но компания говорит только о тех проектах, которые были протестированы и оптимизированы для работы через облако. Соответственно, сейчас две тысячи видеоигр отлично работают в рамках стримингового сервиса и справляются с поставленными задачами на пять с плюсом.
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