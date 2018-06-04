NVIDIA Isaac запускает новую эру автономных машин

2018-06-04, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - NVIDIA Isaac; [89]
NVIDIA сегодня анонсировала доступность NVIDIA® Isaac™ - новой платформы для нового поколения автономных машин, которая призвана наделить искусственным интеллектом роботов для производства, логистики, сельского хозяйства, строительства и многих других областей применения.
Представленная генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом (Jensen Huang) во время Computex 2018 платформа NVIDIA Isaac включает непосредственно платформу, ПО и симулятор роботов в виртуальном мире.

“Искусственный интеллект – это самая значимая сила нашего времени, - отметил Дженсен. – Уже на первом этапе взаимодействия с ИИ мы сможем поднять на новый уровень автоматизацию программного обеспечения, чтобы повысить продуктивность во многих областях. Далее ИИ, в комбинации с датчиками и преобразователями, станет мозгом нового поколения автономных машин. В будущем появятся миллиарды умных машин в производстве, доставке, логистике и других сферах человеческой жизни”.

Jetson Xavier

В сердце NVIDIA Isaac лежит Jetson™ Xavier™ - первый в мире компьютер, разработанный специально для роботов. Оснащенный свыше 9 млрд транзисторов, он обеспечивает производительность в 30 TOPS (трлн операций в секунду) — больше, чем у мощной рабочей станции, потребляя при этом всего лишь треть энергопотребления обычной лампочки.

В основе Jetson Xavier шесть типов высокопроизводительных процессоров — GPU Volta с тензорными ядрами, восьмиядерный CPU ARM64, два ускорителя глубокого обучения NVDLA, процессор для обработки изображений, процессор компьютерного зрения и процессор для работы с видео. Такая комбинация позволяет обрабатывать десятки алгоритмов одновременно и в реальном времени обрабатывать сигналы с датчиков, производить одометрию, локализацию и сопоставление с картой, работать с алгоритмами компьютерного зрения и восприятия, планировать маршрут. Такой уровень производительности необходим роботам, чтобы принимать сигналы с датчиков, определять местоположение, изучать окружение, распознавать и предсказывать движение окружающих объектов, выстраивать действия и четко обозначать свои действия.

Программное обеспечение Isaac

NVIDIA предоставляет набор инструментов для симуляции, обучения, проверки и развертывания Jetson Xavier. Программное обеспечение для роботов включает:
  • Isaac SDK – набор API и инструментов для разработки программных алгоритмов и фреймворков с полностью ускоренными библиотеками
  • Isaac IMX – набор разработанных NVIDIA приложений Isaac Intelligent Machine Acceleration для роботов
  • Isaac Sim – реалистичная виртуальная среда моделирования, позволяющая разработчикам обучать автономные машины и выполнять программно-аппаратное тестирование систем на платформе Jetson Xavier

Новые возможности в разных индустриях

На данном уровне развития ИИ автономные машины способны воспринимать мир вокруг них со сверхчеловеческими возможностями, распознавая окружение с помощью датчиков самых разных видов.
Производственные роботы могут надежно работать бок о бок с людьми и адаптироваться к изменениям. Логистические роботы могут эффективность управлять складом и доставлять продукты домой. Обслуживающие роботы могут улучшать розничную торговлю и помогать больным и пожилым людям.

Доступность

Набор NVIDIA Jetson Xavier для разработчиков, включающий программное обеспечение Isaac, будет доступен по цене в $1299, начиная с августа от дистрибьюторов по всему миру.

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