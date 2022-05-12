NVIDIA RTX Unreal Engine 5 позволяет оптимизировать графику с трассировкой лучей

NVIDIA опубликовала более подробную информацию о том, как оптимизировать графику с трассировкой лучей с помощью новой ветки NVIDIA RTX для Unreal Engine 5, которая теперь доступна для разработчиков и дизайнеров.

NvRTX — это привлекательное и интерактивное решение для разработчиков, позволяющее создавать потрясающие визуальные эффекты и улучшать разработку трассировки лучей на любом графическом процессоре с поддержкой трассировки лучей DirectX (DXR). С помощью этих настраиваемых ветвей разработчики могут выбирать, какие технологии NVIDIA они хотят использовать в играх и приложениях. «Многофункциональная ветвь» полностью совместима с Unreal Engine 5 и содержит все последние разработки в мире трассировки лучей, чтобы вы могли улучшить графику своих приложений.