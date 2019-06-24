NVIDIA Shield TV получит новую функцию

На просторах интернета появилась новость о том, что игровая приставка NVIDIA Shield TV может получить поддержку платформы Google Stadia в самый ближайший момент. Это очень круто, так как производитель позволит вам приобрести устройство по вполне разумной цене и вы сможете играть в топовые игры на самой современной платформе. Пока что нет информации о стоимости подписки и прочих деталях, но это очень крутой вариант на тот случай, если у вас нет мощного игрового компьютера, а хочется играть в классные современные игры. Будем надеяться, что устройство у нас в стране будет продаваться за адекватные деньги и можно будет пользоваться новинкой, не переживая о больших расходах. Пока что, к сожалению, этот момент под большим вопросом.