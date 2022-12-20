NVIDIA Shield больше не будет стримить игры

Есть достаточно неприятные новости для пользователей, которые привыкли пользоваться устройством NVIDIA Shield в качестве стримингового устройства для своего телевизора и не только. Дело в том, что сегодня производитель официально отправил пользователям уведомление о том, что компания больше не предоставляет возможность стримить видеоигры на Shield. Это довольно грустно, так как многие пользователи исключительно ради этого устройство и покупали — благодаря функции стриминга контента они могли стримить картинку с компьютера на Shield, после чего выводить изображение на телевизор. Это крайне интересная функция, так как пользователь мог играть в какие-то игры с геймпадом на телевизоре, как будто у него есть игровая консоль.

Не совсем понятно, почему эта функция теперь будет недоступна, так как на самом деле аудитория у Shield не такая уж и огромная, чтобы NVIDIA ощущала серьёзные проблемы с расходами на поддержание серверов и команды разработчиков. При этом у большинства потенциальных покупателей устройства теперь просто нет необходимости этот гаджет приобретать, потому что без возможности стримить контент в этом просто нет смысла — устройство слишком простое в техническом плане по состоянию на конец текущего года, чтобы вы покупали приставку для просмотра развлекательного контента или запуска видеоигр. Будем следить за ситуацией, но сильно сомневаемся, что производитель передумает, так что если хотели покупать устройство именно для этой задачи — задумайтесь.
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