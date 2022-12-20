NVIDIA Shield больше не будет стримить игры

Не совсем понятно, почему эта функция теперь будет недоступна, так как на самом деле аудитория у Shield не такая уж и огромная, чтобы NVIDIA ощущала серьёзные проблемы с расходами на поддержание серверов и команды разработчиков. При этом у большинства потенциальных покупателей устройства теперь просто нет необходимости этот гаджет приобретать, потому что без возможности стримить контент в этом просто нет смысла — устройство слишком простое в техническом плане по состоянию на конец текущего года, чтобы вы покупали приставку для просмотра развлекательного контента или запуска видеоигр. Будем следить за ситуацией, но сильно сомневаемся, что производитель передумает, так что если хотели покупать устройство именно для этой задачи — задумайтесь.