NVIDIA TAO поможет создавать готовые к производству модели ИИ

NVIDIA опубликовала более подробную информацию о своей платформе адаптации модели искусственного интеллекта NVIDIA TAO, созданной, чтобы помочь вам быстрее создавать готовые к производству модели искусственного интеллекта. Фреймворк NVIDIA TAO упрощает создание высококлассных моделей за счет точной настройки современных предварительно обученных моделей, вы можете создавать собственные готовые к производству модели компьютерного зрения и диалоговые модели ИИ.

Создание модели искусственного интеллекта, машинного обучения с нуля может стоить вам много времени и денег. Переносное обучение - это популярный метод, который можно использовать для извлечения изученных функций из существующей модели нейронной сети в новую. TAO Toolkit - это решение NVIDITA TAO на основе интерфейса командной строки и ноутбука Jupyter, которое абстрагирует сложность инфраструктуры искусственного интеллекта, позволяя вам точно настраивать высококачественные предварительно обученные модели искусственного интеллекта NVIDIA, используя лишь небольшую часть данных.
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