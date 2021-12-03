NVIDIA TAO поможет создавать готовые к производству модели ИИ

Создание модели искусственного интеллекта, машинного обучения с нуля может стоить вам много времени и денег. Переносное обучение - это популярный метод, который можно использовать для извлечения изученных функций из существующей модели нейронной сети в новую. TAO Toolkit - это решение NVIDITA TAO на основе интерфейса командной строки и ноутбука Jupyter, которое абстрагирует сложность инфраструктуры искусственного интеллекта, позволяя вам точно настраивать высококачественные предварительно обученные модели искусственного интеллекта NVIDIA, используя лишь небольшую часть данных.