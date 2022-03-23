NVIDIA анонсировала Omniverse Cloud с использованием GeForce NOW

NVIDIA сегодня анонсировала Omniverse Cloud, набор облачных сервисов, который предоставляет художникам, создателям, дизайнерам и разработчикам мгновенный доступ к платформе NVIDIA Omniverse для совместной работы над 3D-дизайном и моделирования на миллиардах устройств. Среди сервисов Omniverse Cloud — Nucleus Cloud, простой инструмент для совместного использования, который позволяет художникам получать доступ и редактировать большие 3D-сцены из любого места без необходимости передачи массивных наборов данных. Он также включает Omniverse Create, приложение для технических дизайнеров, художников и создателей, позволяющее интерактивно создавать трехмерные миры в реальном времени и View, приложение для нетехнических пользователей, позволяющее просматривать сцены Omniverse с полными возможностями моделирования и рендеринга с использованием платформы NVIDIA GeForce NOW на базе графических процессоров NVIDIA RTX в облаке.

Используя Omniverse Cloud, создатели могут выполнять итерации, делиться и совместно работать над моделями, хранящимися в Nucleus Cloud, из любого места и мгновенно приглашать других участников присоединиться к сеансу, отправив ссылку. Пользователи или команды, не имеющие высокопроизводительных систем GeForce или NVIDIA RTX, или желающие создать ИТ-инфраструктуру, могут воспользоваться всеми возможностями Omniverse Create and View, просто подписавшись на программу Omniverse Cloud. В своем программном выступлении на NVIDIA GTC Хуанг продемонстрировал дизайна будущего, в котором три человека-дизайнера и один специалист по искусственному интеллекту Omniverse Avatar совместно виртуально сотрудничают в Omniverse Cloud, внося изменения в архитектурный проект.
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