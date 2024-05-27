NVIDIA будет выпускать видеокарты в два раза чаще обычного

Можно с уверенностью сказать, что компания NVIDIA является бессменным лидером на рынке аппаратного обеспечения для технологий на базе искусственного интеллекта. Данный производитель зарабатывает примерно 90% от всей прибыли в этом сегменте и при этом спрос всё равно существенно превышает предложение, что вынуждает компанию работать над повышением объёмов выпускаемой продукции. Например, представители компании официально заявили, что они отказываются от привычного цикла релиза своих новых продуктов — если раньше NVIDIA тратила на разработку два года, то теперь период создания передовой архитектуры сократили до одного года. И это на самом деле достаточно логично для крупных покупателей, которые приносят компании настолько огромную прибыль.

Нужно понимать, что для центров обработки данных любой прирост в процент или более выглядит привлекательным. Это обычному пользователю всё равно, если его видеокарта будет потреблять на 5% меньше энергии, так как он этого даже не заметить, но крупным компаниям это принесёт экономию в миллиарды долларов в годовом исчислении. Соответственно, они не хотят ждать два года, пока NVIDIA представит новые процессоры с более низким энергопотреблением или повышенной производительностью. Они хотят получать апгрейд как можно чаще, потому что это положительно сказывается на их дохода, и в NVIDIA приняли решение удовлетворить запросы потенциальных покупателей. Это буквально переломный момент для рынка ИИ.
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