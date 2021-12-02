NVIDIA cuTENSOR 1.4 теперь доступна для создания тензорных операций

На этой неделе NVIDIA объявила о доступности своего cuTENSOR v1.4, который теперь поддерживает до 64-мерных тензоров, распределенные тензорные операции с несколькими GPU и помогает улучшить модели производительности тензорного сжатия. Программное обеспечение cuTENSOR v1.4 теперь доступно для бесплатной загрузки, что позволяет вам проверить его возможности. cuTENSOR - это высокопроизводительная библиотека CUDA для тензорных примитивов, ее функции включают в себя расширенную поддержку смешанной реальности для входных данных FP64 с вычислением FP32, входы FP32 с вычислениями FP16, BF16 или TF32, комплексные операции с реальными числами и сопряжение без транспонирования.

Библиотека cuTENSOR - это первая в своем роде библиотека тензорной линейной алгебры с ускорением на GPU, обеспечивающая тензорное сжатие, редукцию и поэлементные операции. cuTENSOR используется для ускорения приложений в областях глубокого обучения и логических выводов, компьютерного зрения, квантовой химии и вычислительной физики.
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