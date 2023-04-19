NVIDIA готовила к релизу ещё одну версию GeForce RTX 3060

На основе слитой информации от западных инсайдеров складывается ощущение, что компания NVIDIA некоторое время назад собиралась предложить новый вариант видеокарты GeForce RTX 3060. Этот вариант графического ускорителя должен был стать лучшей моделью во всей линейке RTX 3060, которая включает в себя целых четыре варианта — GeForce RTX 3060 12 ГБ, RTX 3060 8 ГБ и их соответствующие GA104-варианты, которые были выпущены позже. Что касается NVIDIA GeForce RTX 3060 SUPER, то у инсайдера есть скриншот из приложения GPU-Z, который показывает, что карта основана на дизайне компании MSI и использует печатную плату PG190. Эта карта была готова к релизу в декабре 2020 года, то есть на месяц раньше, чем была впервые представлена RTX 3060 на 12 ГБ. Что касается характеристик, то графическая карта использует полный чип GA106-400 с 3840 CUDA-ядрами.

NVIDIA GeForce RTX 3060 SUPER должна была сохранить 12 ГБ памяти GDDR6 через интерфейс шины в 192 бит со скоростью передачи информации в 360 ГБ/сек. Частоты ядра были с завода подняты на уровне 1627 МГц в базовой версии и 1852 МГц в режиме разгона, что также немного опережает стандартную модель RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти. Вероятно, NVIDIA отправила эту спецификацию своим партнёрам для оценки, но либо видеокарта не устроила производителей, либо она оказалась слишком хорошей, чтобы партнёры занимались выпуском такого варианта. Всё же нужно понимать, что чем больше диверсификация моделей, тем сложнее продавать каждую отдельную видеокарту.