NVIDIA готовит подписку уровня GeForce NOW RTX 3080 на один месяц

NVIDIA, похоже, готовится к запуску варианта подписки на один месяц для своего самого высокого уровня RTX 3080 в GeForce NOW. Уровень RTX 3080 в настоящее время доступен только в виде 6-месячной подписки за 99,99 долларов США, но согласно маркетинговым материалам, полученным VideoCardz, выпуск ежемесячной опции должен быть неизбежен. На слайде не было информации о ценах на подписку, но, скорее всего, она будет дороже, возможно, 20 долларов в месяц. Уровень RTX 3080 предлагает более высокое максимальное разрешение 1440p (4K при использовании с NVIDIA Shield TV) и частоту кадров 120 кадров в секунду для игровых сессий продолжительностью до 8 часов.

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