NVIDIA готовит видеокарты Ampere

Компания NVIDIA официально сообщила о том, что совсем скоро представит миру новые графические чипы Ampere, которые будут использоваться в видеокартах следующего поколения. Важное преимущество данных чипов в том, что они имеют заметный прирост производительности по сравнению с нынешним поколением, а это громадный бонус. В течение многих лет производительность видеокарт вырастала лишь немного, ведь придумать что-то совершенно новое не удавалось уже довольно давно. Теперь же, видимо, инженеры компании придумали более эффективные механизмы и ядра, чтобы получить более высокую производительность. Это может стать серьезным шагом в развитии линейки видеокарт, а релиз новинок запланирован на конце 2020 года. Ждем.