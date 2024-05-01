NVIDIA обновила свой чат-бот ChatRTX AI

Сегодня компания NVIDIA официально обновила свой чат-бот ChatRTX AI, который позволяет в корне изменить опыт использования ПК с искусственным интеллектом. В компании отмечают, что основное различие между ChatGPT от OpenAI и ChatRTX от NVIDIA заключается в том, что решение NVIDIA работает локально на вашем компьютере и не требует от пользователя каких-то существенных познаний в области программирования. Достаточно иметь видеокарту, которая соответствует требованиям, и всё. Соответственно, огромным плюсом данного решения является является приватность, так как вы можете запретить чат-боту на базе ИИ доступ к локальным файлам, плюс вы ничего не отправляете на серверы компании NVIDIA и не делитесь ни с кем конфиденциальной информацией.

Также важно понимать, что ChatRTX позволяет подключаться к нескольким большим языковым моделям вроде Mistral и Llama 2. Чат-бот использует возможности вашей видеокарты, чтобы получать ответ от тензорных ядер, что по сравнению с облачными вариантами гораздо быстрее. И поскольку ChatRTX является крайне персонализированным инструментом, вы можете обучить его собственным набором данных, что делает его абсолютно уникальным решением на самом деле. А благодаря новому апдейту система теперь работает лучше, обучается быстрее на ваших файлах и предоставляет больше возможностей с более точными ответами на вопросы. Это крайне важный момент на самом деле, особенно в вопросах взаимодействия с базами данных.
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