NVIDIA официально отменила релиз видеокарты RTX 4080

Произошла просто феноменальная ситуация — компания NVIDIA пару дней назад официально отменила анонс видеокарты GeForce RTX 4080 на 12 ГБ, заявив, что это всё было ошибкой и на самом деле видеокарта выпускаться в продажу не будет. Вместо неё в продаже останется только модель RTX 4090, которая уже продаётся и имеет безумную производительностью, плюс модель RTX 4080 на 16 ГБ. Соответственно, только третья видеокарта под названием RTX 4080 на 12 ГБ была отменена — причина в том, что на самом деле она должна была называться RTX 4070, так как характеристики у её сильно отличаются от RTX 4080 на 16 ГБ — речь не только об объёме памяти, там и частота ядра ниже, и CUDA-ядер меньше и всё в таком духе. Но NVIDIA на смогла бы продавать RTX 4070 по цене в 900 долларов, так как это почти вдвое дороже, чем RTX 3070.

Чтобы оправдать цену, которая, безусловно, слишком высокая, компания представила RTX 4080 на 12 ГБ и выставила за нею цену в 899 долларов. Это огорчило геймеров, которые вылили просто тонну хейта на новую видеокарту, и в итоге компания эту новинку отменила. При этом, судя по всему, производство этих видеокарт ещё не началось, так как производитель возместит компаниям-партнёрам расходы на производство упаковок, но про сами видеокарты речь не идёт. Странно, что такое происходит у компании, которая занимает большую половину рынка видеокарт, но, с другой стороны, это было ожидаемо. Теперь посмотрим, что покажет AMD 3 ноября и как это повлияет на рынок и покупателей.