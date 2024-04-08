NVIDIA остаётся лидером на рынке видеокарт для ИИ

В свежем анализе данных за первый квартал 2024 года специалисты из области искусственного интеллекта поделились довольно интересными данными. Например, аналитики сообщили, что NVIDIA остаётся лидирующим поставщиком аппаратного обеспечения в отрасли искусственного интеллекта, но повышение цен заставило клиентов компании вроде Microsoft пересмотреть свои цели на будущее и выделить больше средств на разработку собственных решений, которые позволят в будущем сэкономить средства на покупке мощностей. Также американский аналитик считает, что шесть крупнейших технологических компаний по рыночной капитализации должны сгенерировать в этом году почти полтриллиона долларов денежных средств — львиная доля приходится на технологии, связанные с ИИ, а также на центры обработки данных и серверные мощности.

Ещё специалисты заявили, что Microsoft, NVIDIA и AMD являются ключевыми участниками в отрасли искусственного интеллекта. Лидером в области программного обеспечения в этой отрасли выступает компания Microsoft, которая за счёт партнёрства с OpenAI делает огромные шаги в сторону передовых технологий. А вот в области аппаратного обеспечения лидерство принадлежит компания Intel, NVIDIA и AMD. Собственно, в этом нет ничего удивительного — сторонним компаниям очень тяжело выйти на рынок такого уровня, так как для этого нужны безумные инвестиции, много лет разработки и лучшие на рынке специалисты. Это недоступно мелким игрокам.