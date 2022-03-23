NVIDIA открывает NVLink для пользовательской интеграции Silicon

NVIDIA сегодня анонсировала NVIDIA NVLink-C2C, сверхбыстрое соединение между чипами и кристаллами, которое позволит настраиваемым кристаллам когерентно соединяться с графическими процессорами компании. Благодаря усовершенствованной компоновке интерконнект NVIDIA NVLink-C2C обеспечит до 25 раз более высокую энергоэффективность и в 90 раз более эффективное использование площади, чем PCIe Gen 5 на чипах NVIDIA, а также обеспечит согласованную пропускную способность интерконнекта на уровне 900 гигабайт в секунду или выше.

NVIDIA NVLink-C2C — это та же технология, которая используется для соединения кристаллов процессора в семействе NVIDIA Grace Superchip, также в анонсированном в прошлом году суперчипе Grace Hopper. NVLink-C2C теперь открыт для полузаказной интеграции на уровне кремния с технологией NVIDIA. NVIDIA NVLink-C2C поддерживает протокол Arm AMBA Coherent Hub Interface (AMBA CHI). NVIDIA и Arm тесно сотрудничают, чтобы улучшить AMBA CHI для поддержки полностью согласованных и безопасных ускорителей с другими взаимосвязанными процессорами. NVIDIA NVLink-C2C построен на основе передовых технологий проектирования NVIDIA SERDES и LINK и расширяется от интеграции на уровне печатных плат и многочиповых модулей до соединений на уровне кремниевых вставок и пластин, обеспечивая чрезвычайно высокую пропускную способность при оптимизации энергопотребления и кристалла.