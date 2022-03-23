NVIDIA открывает NVLink для пользовательской интеграции Silicon

NVIDIA NVLink-C2C — это та же технология, которая используется для соединения кристаллов процессора в семействе NVIDIA Grace Superchip, также в анонсированном в прошлом году суперчипе Grace Hopper. NVLink-C2C теперь открыт для полузаказной интеграции на уровне кремния с технологией NVIDIA. NVIDIA NVLink-C2C поддерживает протокол Arm AMBA Coherent Hub Interface (AMBA CHI). NVIDIA и Arm тесно сотрудничают, чтобы улучшить AMBA CHI для поддержки полностью согласованных и безопасных ускорителей с другими взаимосвязанными процессорами. NVIDIA NVLink-C2C построен на основе передовых технологий проектирования NVIDIA SERDES и LINK и расширяется от интеграции на уровне печатных плат и многочиповых модулей до соединений на уровне кремниевых вставок и пластин, обеспечивая чрезвычайно высокую пропускную способность при оптимизации энергопотребления и кристалла.