NVIDIA перенесла релиза RTX 3060 Ti на 2 декабря

Буквально вчера появилась новость от инсайдеров о том, что компания NVIDIA активно работает над разработкой видеокарты NVIDIA RTX 3060 Ti, но из-за дефицита и повышенного спроса на флагманские модели пока что выпускать данную модель никто не планирует. Теперь вот производитель, опять же по слухам, запланировал на 2 декабря презентацию данной видеокарты. Вероятно, она все же выйдет перед Новым годом, так как это идеальный период для продаж видеокарт. С другой стороны, у компании уже есть две видеокарты, которые отлично справляются с привлечением внимания — смысла разбавлять сегмент еще дополнительными устройствами пока что особо нет, так как это может негативно сказаться на объемах продаж флагманских более дорогих моделей.