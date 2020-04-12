NVIDIA показала как работает технология DLSS 2.0

NVIDIA анонсировала технологию улучшения изображений в конце марта. Технология DLSS 2.0 уже используется, в таких играх, как Control и MechWarrior 5: Mercenaries. Конечной целью новой технологии является увеличение производительности.

Технология использует два вида рендеринга изображения: однокадровый и многокадровый. Однокадровый достигается с помощью использования фильтров: бикубический, билинейный, lanczos, сплайн и других фильтров.

NVIDIA выбрала многокадровый подход с суперразрешением. Это позволяет использовать несколько кадров с низким разрешением для создания кадра с высоким разрешением, что улучшает изоражение.