NVIDIA представила Grace CPU и суперчип Grace Hopper на базе суперкомпьютера VENADO

NVIDIA только что объявила , что ее Grace CPU и Grace Hopper Superchips будут работать на суперкомпьютере VENADO с производительностью 10 экзафлопс, который строится в Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Atos, Dell Technologies, GIGABYTE, HPE, Inspur, Lenovo и Supermicro планируют развернуть серверы, построенные на основе Grace CPU Superchip и Grace Hopper Superchip. Все эти новые системы извлекают выгоду из только что анонсированных разработок Grace и Grace Hopper на платформе HGX, которая предоставляет производителям чертежи, необходимые для создания систем, обеспечивающих высочайшую производительность и удвоенную пропускную способность памяти и энергоэффективность по сравнению с ведущим современным ЦП для центров обработки данных.

Ведущие суперкомпьютерные центры в США и Европе будут одними из первых, кто разработает системы на основе суперчипов. Сегодня Национальная лаборатория Лос-Аламоса объявила о том, что ее система следующего поколения Venado станет первой системой в США, оснащенной процессорной технологией NVIDIA Grace. Venado, созданная на базе суперкомпьютера HPE Cray EX, представляет собой гетерогенную систему, которая будет включать в себя сочетание узлов Grace CPU Superchip и узлов Grace Hopper Superchip для широкого и постоянно развивающегося набора приложений. Ожидается, что после завершения система превысит 10 экзафлопс производительности ИИ.

TSMC увеличивает производство 5-нм пластин до 150 000 пласти…
TSMC увеличивает производство 5-нм пластин до 150 000 пластиТайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) увеличила поставки своего семейства 5-наномет…
Tachyum успешно запускает FreeBSD в экосистеме Prodigy с отк…
Tachyum успешно запускает FreeBSD в экосистеме Prodigy с откСегодня компания Tachyum объявила о завершении проверки своего универсального процессора Prodigy и програ…
Intel может сблизиться с Samsung для сотрудничества…
Intel может сблизиться с Samsung для сотрудничестваОбновленная стратегия Intel IDM 2.0 привела к тому, что компания пересмотрела свою позицию как в отношени…
Comcast продемонстрировала самую высокую скорость интернета …
Comcast продемонстрировала самую высокую скорость интернета Comcast, крупнейший интернет-провайдер с гигабитной скоростью, сегодня продемонстрировал самую высокую ск…
Keysight объявила о выпуске комплексного устройства для тест…
Keysight объявила о выпуске комплексного устройства для тестKeysight Technologies, Inc., ведущая технологическая компания, предлагающая передовые устройства для прое…
Разработан материал позволяющий литий-ионным батареям сохран…
Разработан материал позволяющий литий-ионным батареям сохранНовый материал, меняющий правила игры, обещает что ваш счетчик «работоспособности батареи» останется на 1…
VESA запускает стандарты AdaptiveSync и MediaSync VRR…
VESA запускает стандарты AdaptiveSync и MediaSync VRRАссоциация стандартов видеоэлектроники (VESA) сегодня объявила о первом общедоступном стандарте производи…
Узел TSMC N3E имеет хорошую доходность, массовое производств…
Узел TSMC N3E имеет хорошую доходность, массовое производствЕще в марте были сообщения о том, что узел TSMC N3E был перенесен с 2024 года на конец 2023 года. Однако …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor