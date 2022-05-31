NVIDIA представила Grace CPU и суперчип Grace Hopper на базе суперкомпьютера VENADO

NVIDIA только что объявила , что ее Grace CPU и Grace Hopper Superchips будут работать на суперкомпьютере VENADO с производительностью 10 экзафлопс, который строится в Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Atos, Dell Technologies, GIGABYTE, HPE, Inspur, Lenovo и Supermicro планируют развернуть серверы, построенные на основе Grace CPU Superchip и Grace Hopper Superchip. Все эти новые системы извлекают выгоду из только что анонсированных разработок Grace и Grace Hopper на платформе HGX, которая предоставляет производителям чертежи, необходимые для создания систем, обеспечивающих высочайшую производительность и удвоенную пропускную способность памяти и энергоэффективность по сравнению с ведущим современным ЦП для центров обработки данных.

Ведущие суперкомпьютерные центры в США и Европе будут одними из первых, кто разработает системы на основе суперчипов. Сегодня Национальная лаборатория Лос-Аламоса объявила о том, что ее система следующего поколения Venado станет первой системой в США, оснащенной процессорной технологией NVIDIA Grace. Venado, созданная на базе суперкомпьютера HPE Cray EX, представляет собой гетерогенную систему, которая будет включать в себя сочетание узлов Grace CPU Superchip и узлов Grace Hopper Superchip для широкого и постоянно развивающегося набора приложений. Ожидается, что после завершения система превысит 10 экзафлопс производительности ИИ.