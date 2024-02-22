NVIDIA представила новый фильтр Freestyle для HDR-контента…

В результате технология в режиме реального времени будет трансформировать видео в HDR-формат на базе тензорных ядер, которые встроены в видеокарты серии RTX 20 и новее. На производительность, по словам разработчиков, это никак не влияет, так что частота кадров в играх падать не будет и это очень большой плюс на самом деле. Кроме того, даже если ваш монитор поддерживает только базовые функции HDR, картинка всё равно станет существенно лучше по множеству направлений, особенно в очень тёмных сценах, где пользователю нужно вглядываться в мелкие тени и всё в таком духе. Это очень важный момент, так как разработчикам при этом создавать новую версию игры не нужно и они могут просто заниматься оптимизацией, а технология будет работать за них.