NVIDIA представила сетевую платформу Spectrum для центров обработки данных

NVIDIA сегодня анонсировала NVIDIA Spectrum-4, следующее поколение своей платформы Ethernet, которая обеспечивает исключительную производительность сети и надежную защиту, необходимые для масштабируемой инфраструктуры центра обработки данных. Первая в мире сквозная сетевая платформа 400 Гбит/с, NVIDIA Spectrum-4 обеспечивает в 4 раза более высокую пропускную способность коммутации, чем предыдущие поколения, со скоростью 51,2 терабит в секунду. Он состоит из семейства коммутаторов NVIDIA Spectrum-4, NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC, NVIDIA BlueField-3 DPU и программного обеспечения для инфраструктуры центра обработки данных DOCA, позволяющего увеличить масштабируемость облачных приложений.

NVIDIA Spectrum-4, созданный для искусственного интеллекта, появляется по мере того, как центры обработки данных растут экспоненциально и требуют экстремальной производительности, расширенной безопасности и мощных функций для обеспечения высокопроизводительной расширенной виртуализации и масштабного моделирования. Платформа Spectrum-4 Ethernet включает ключевые функции, необходимые для бескомпромиссных требований этих технологий. Коммутаторы Spectrum-4 обеспечивают наносекундную точность синхронизации, что является улучшением на пять-шесть порядков по сравнению с типичными центрами обработки данных, основанными на миллисекундах. Они также ускоряют, упрощают и защищают сетевую платформу благодаря удвоенной пропускной способности для каждого порта, в 4 раза меньшему количеству коммутаторов и на 40% меньшему энергопотреблению по сравнению с предыдущим поколением. Платформа Spectrum позволяет моделировать точное пространство и время на платформе NVIDIA Omniverse для совместной разработки и моделирования 3D-проектов, а коммутатор Spectrum-3 соединяет 32 сервера OVX для формирования OVX SuperPOD. Семейство коммутаторов ASIC и SN5000 NVIDIA Spectrum-4 основано на техпроцессе 4N и содержит более 100 миллиардов транзисторов, а также упрощенную конструкцию приемопередатчика, обеспечивающую лучшую в своем классе энергоэффективность и общую стоимость владения. Благодаря совокупной пропускной способности ASIC 51,2 Тбит/с, поддерживающей 128 портов 400GbE, в сочетании с адаптивной маршрутизацией и усовершенствованными механизмами управления перегрузкой, Spectrum-4 оптимизирует RDMA через конвергентные сети Ethernet и значительно ускоряет работу центров обработки данных.