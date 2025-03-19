NVIDIA представила суперкомпьютер DGX Spark

Сегодня компания NVIDIA представила новые персональные ИИ-суперкомпьютеры DGX Spark и DGX Station. Оба устройства работают на платформе Grace Blackwell и предназначены для работы с большими языковыми моделями искусственного интеллекта как с подключением к дата-центру, так и без него. DGX Spark —новое название представленного ранее на CES 2025 устройства стоимостью 3000 долларов, которое изначально называлось Digits и позиционируется как самый маленький в мире ИИ-суперкомпьютер, сопоставимый по размеру с Mac Mini. Его более крупный аналог, DGX Station, цена которого пока не объявлена, ориентирован на разработчиков ИИ, исследователей, учёных и студентов. DGX Spark оснащён суперчипом NVIDIA GB10 Blackwell с графическим процессором, который получил тензорные ядра пятого поколения и поддержку FP4.

GB10 оптимизирован для компактного форм-фактора Spark, но при этом способен выполнять до 1000 триллионов операций в секунду в задачах тонкой настройки и взаимодействия с новейшими моделями ИИ. Устройство также оснащено 128 ГБ унифицированной памяти и поддерживает до 4 ТБ SSD. DGX Station, благодаря большему размеру, использует новый, более мощный суперчип GB300 Blackwell Ultra, обеспечивающий 20 петафлопс производительности для задач ИИ и 784 ГБ унифицированной памяти. Кроме того, NVIDIA объявила, что OEM-партнёры выпустят собственные версии DGX-компьютеров. ASUS, Dell, HP, Boxx, Lambda и Supermicro предложат свои варианты DGX Station, которые поступят в продажу позже в этом году.