NVIDIA представила суперкомпьютер Eos

Сегодня компания NVIDIA официально представила свой суперкомпьютер Eos, который представляет собой высокопроизводительную систему уровня центра обработки данных, ориентированную на приложения искусственного интеллекта. Важность суперкомпьютеров значительно возросла в современных условиях, поскольку мир переходит к разработкам, связанным с искусственным интеллектом. Интеграция этой технологии в потребительские приложения требует гораздо больше, чем просто производительную рабочую станцию, и именно в этом вопросе свою роль играют центры обработки данных, обеспечивающие достаточную вычислительную мощность.

В компании рассказали, что суперкомпьютер Eos оснащён 576 системами NVIDIA DGX H100, каждая из которых содержит восемь передовых H100, то есть всего в этом компьютере 4608 графических ускорителей. Для объединения всех этих компонентов NVIDIA использует архитектуру Quantum-2 InfiniBand, которая позволила объединить такой огромный кластер видеокарт в единую систему. Объединив все это, суперкомпьютер Eos может обеспечить поразительность на уровне 18,4 эксафлопса при вычислениях FP8. Именно по этой причине новый компьютер является ключевым инструментом для NVIDIA в продвижении в индустрии генеративного искусственного интеллекта, поскольку такая вычислительная мощность даёт огромное преимущество над конкурентами, у которых таких технологий просто нет и не будет в ближайшем будущем. Новая эра ИИ?
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