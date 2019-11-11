NVIDIA представляет Jetson Xavier NX, самый маленький суперкомпьютер

NVIDIA представила Jetson Xavier NX, самый маленький в мире и самый мощный суперкомпьютер ИИ для роботизированных и встроенных вычислительных устройств. Благодаря компактному форм-фактору, меньшему, чем размер кредитной карты, энергоэффективный модуль Jetson Xavier NX обеспечивает производительность серверного класса до 21 TOPS для выполнения современных рабочих нагрузок ИИ и потребляет всего 10 Вт энергии.

Jetson Xavier NX открывает двери для встраиваемых периферийных вычислительных устройств, которые требуют повышенной производительности, но ограничены размером, весом, энергопотреблением или стоимостью. К ним относятся небольшие коммерческие роботы, беспилотники, интеллектуальные датчики высокого разрешения для заводской логистики и производственных линий, оптический контроль, сетевые видеорегистраторы, портативные медицинские устройства и другие промышленные системы IoT.