NVIDIA расширяет поддержку процессоров на базе ARM для суперкомпьютеров

Nvidia объявила, что со следующего года предложит поддержку архитектуры ARM, чтобы ускорить внедрение своей технологии в суперкомпьютеры с процессорами с низким энергопотреблением. Это было подтверждено Дженсеном Хуангом, генеральным директором Nvidia, который заявил, что предоставит свои комплекты для разработки программного обеспечения, компиляторы и библиотеки CUDA-X , в частности, британской компании ARM в 2020 году. По завершении NVIDIA будет поддерживать все основные архитектуры ЦП, включая ARM, x86 и POWER.

Nvidia намерена не просто побороться с Intel и AMD за рынок суперкомпьютеров эксафлопсного уровня, но и предложить наиболее энергоэффективные решения в этом сегменте. Как известно, последние две фирмы уже заключили контракты на постройку систем с вычислительной мощностью более 1 Эфлопс.