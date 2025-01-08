NVIDIA разрабатывает собственный процессор

По сети уже давно ходят слухи о том, что что компания NVIDIA планирует выйти на рынок потребительских процессоров — есть даже данные, что это произойдёт в 2025 году. И есть шансы, что это действительно произойдёт, потому что в понедельник на CES 2025 компания представила Project Digits — персональный ИИ-суперкомпьютер стоимостью 3000 долларов, работающий на новом графическом чипе GB10. И по данным издания Reuters, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг намекнул инвесторам и аналитикам, что у компании есть более масштабные планы для нового 20-ядерного процессора на базе Arm, который будет разработан совместно с MediaTek.

При этом стоит отметить, что Project Digits не является массовым продуктом, плюс суперкомпьютер за 3000 долларов работает на специальной версии Linux, разработанной специально для работы с ИИ, а не для массового потребилетя, который хочет просто смотреть фильмы. Но если компания действительно работает в этом направлении, то трудностей с поддержкой платформы не будет — у компании огромные ресурсы, которые позволят ей выпускать драйверы для всех популярных операционных систем. С другой стороны, слухи о том, что NVIDIA готовит Arm-процессоры, появились ещё в октябре 2023 года, и с тех пор компания ничего так и не показала. Всё же просто взять и показать процессор недостаточно — нужно ещё производить его, иметь поддержку на аппаратном уровне, разработать весь необходимый софт и так далее. Задача действительно сложная.