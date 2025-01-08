NVIDIA разрабатывает собственный процессор

При этом стоит отметить, что Project Digits не является массовым продуктом, плюс суперкомпьютер за 3000 долларов работает на специальной версии Linux, разработанной специально для работы с ИИ, а не для массового потребилетя, который хочет просто смотреть фильмы. Но если компания действительно работает в этом направлении, то трудностей с поддержкой платформы не будет — у компании огромные ресурсы, которые позволят ей выпускать драйверы для всех популярных операционных систем. С другой стороны, слухи о том, что NVIDIA готовит Arm-процессоры, появились ещё в октябре 2023 года, и с тех пор компания ничего так и не показала. Всё же просто взять и показать процессор недостаточно — нужно ещё производить его, иметь поддержку на аппаратном уровне, разработать весь необходимый софт и так далее. Задача действительно сложная.