NVIDIA совместно с Microsoft создаёт решение для ИИ

Если ещё 5 лет назад технологии искусственного интеллекта казались невероятными и просто выдумкой из научно-фантастических фильмов, то на текущий момент технологии на базе искусственного интеллекта используются практически повсеместно. Умные автомобили управляются при помощи искусственного интеллекта, искусственный интеллект рисует картины на уровне профессиональных художников, технология позволяет создавать музыку, озвучивать текст и многое другое. Но для того, что мы реализовать все эти технологии и возможности, необходима внушительная вычислительная мощность, которая сможет выполнять все необходимые команды и процессы, используемые искусственный интеллектом в повседневной жизни. Именно для этого компания NVIDIA планирует объединить совместно с компаниями Microsoft огромное количество производительных компьютеров в единый кластер.

Дело в том, что на текущий момент у компании NVIDIA уже есть достаточно производительные компьютеры, которые способны выполнять задачи, поставленные искусственный интеллектом. При этом для реализации достаточно масштабных проектов необходимо использовать целые кластеры из таких компьютеров, которые не всегда можно объединить в единую систему. Соответственно, компания NVIDIA придумала достаточно интересное решение на основе облачного сервера Azure, которое позволяет объединить в единый кластер сотни производительных машин, способных выполнять буквально любые задачи, связанные с искусственным интеллектом.
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