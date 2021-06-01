NVIDIA создала самый мощный суперкомпьютер

NVIDIA объявила о запуске самого быстрого в мире суперкомпьютера с искусственным интеллектом. Машина называется Perlmutter и она была официально представлена 27 мая в Национальном вычислительном центре энергетических исследований. Суперкомпьютер обеспечит производительность почти в четыре экзафлопса для более чем 7000 исследователей. Производительность искусственного интеллекта в четыре экзафлопса делает Perlmutter самой быстрой системой на планете с использованием 16- и 32-битного математического ИИ со смешанной точностью. Внутри Perlmutter находится 6159 графических процессоров NVIDIA A100 с тензорными ядрами, что делает его крупнейшей системой на базе A100 в мире. Исследователи ждут возможности использовать на суперкомпьютере более двух десятков приложений, направленных на развитие науки в области астрофизики, климатологии и других областей.

Один из проектов, который будет реализован на суперкомпьютере, поможет собрать самую большую на сегодняшний день трехмерную карту видимой Вселенной. Новый уомпьютер будет обрабатывать данные от прибора для спектроскопии темной энергии, который представляет собой тип космической камеры, способной захватить до 5000 галактик за одну экспозицию. Возможности Perlmutter помогут исследователям сделать десятки снимков за одну ночь, чтобы знать, куда направить инструмент следующей ночью для дальнейшего изучения. И это лишь часть возможностей новейшего суперкомпьютера.