NVIDIA выпустила драйвер GeForce 512.95 WHQL Game Ready

Компания NVIDIA выпустила драйвер GeForce 512.95 WHQL Game Ready. Драйвер приносит оптимизацию для поддержки технологий RTX и DLSS для таких игр как: Hitman 3, Sniper Elite 5 и My Time as Sandrock. Кроме того, драйвер исправляет несколько проблем. Исправлены аварийные вылеты, связанные с Direct3D в Adobe Premiere Pro. Панель управления NVIDIA теперь позволяет пользователям изменять настройку резкости изображения. Исправлены флаги и баннеры в игре Racedriver: Grid 2019, теперь они больше не будут мерцать во время игры. Драйвер GeForce 512.95 WHQL Game Ready выявил новые ошибки в играх, которые будут устранены с новым обновлением.

Размер драйвера составляет 786,4 МБ.
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