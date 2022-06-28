NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 516.59 WHQL

Компания NVIDIA выпустила обновление драйвера Game Ready. Он приносит оптимизацию для F1 22. Кроме того, этот новый драйвер Game Ready добавляет поддержку нового графического процессора GeForce GTX 1630, поддержку Windows 11 22H2 и CUDA 11.7. В GeForce Game Ready 516.59 WHQL исправлены известные ошибки в таких игра как Red Dead Redemption 2, Minecraft Java Edition, Second Life, Neverwinter Nights и Path of Exile. Исправлена ошибка с зависаниями при открытии оверлея Xbox. Исправлены проблемы со стабильностью игрового движка Unreal Engine 5.

Размер обновления составляет 784,7 МБ. Скачать его можно с помощью приложения GeForce Experience или через официальный сайт компании NVIDIA.
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