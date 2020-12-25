NVIDIA выпустила драйвер GeForce Hotfix 460.97

Драйвер GeForce Hotfix 460.97 выпущенный компанией NVIDIA основан на последнем графическом драйвере версии 460.89. Он уже доступен для скачивания.

GeForce Hotfix 460.97 исправляет и устраняет ранее известные проблемы. Некоторые приложения, использующие NVML, могли не обнаруживать графический процессор. В игре Marvel's Avengers возникали лаги с некоторыми конфигурациями. Была исправлена ошибка с ноутбуком Lenovo Y740, который после выхода из спящего режима выдавал ошибку. Драйвер исправил появление синего экрана BSOD при выходе из спящего режима при подключении к внешнему монитору через док-станцию. GeForce Hotfix 460.97 исправляет ранее некорректные уровни черного при включении режима High Dynamic Range.