NVIDIA выпустила драйвер GeForce Hotfix 460.97

GeForce Hotfix 460.97 исправляет и устраняет ранее известные проблемы. Некоторые приложения, использующие NVML, могли не обнаруживать графический процессор. В игре Marvel's Avengers возникали лаги с некоторыми конфигурациями. Была исправлена ошибка с ноутбуком Lenovo Y740, который после выхода из спящего режима выдавал ошибку. Драйвер исправил появление синего экрана BSOD при выходе из спящего режима при подключении к внешнему монитору через док-станцию. GeForce Hotfix 460.97 исправляет ранее некорректные уровни черного при включении режима High Dynamic Range.
Драйвер GeForce Hotfix 460.97 выпущенный компанией NVIDIA основан на последнем графическом драйвере версии 460.89. Он уже доступен для скачивания.