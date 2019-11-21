NVIDIA выпустила драйвер для Red Dead Redemption 2

Компания NVIDIA представила новую версию драйвера для своих видеокарт. Драйвер специально предназначен для игры Red Dead Redemption 2.

В интернете после запуска игры Red Dead Redemption 2 для PC, пошли уйма жалоб от пользователей по поводу зависания и вылетов из игры.

Новый драйвер должен устранить зависания в Red Dead Redemption 2, у пользователей, кто использует четырехъядерные или шестиядерные процессоры.

Также новая версия драйвера исправит вылеты из Shadow of the Tomb Raider для игроков с DirectX 12.