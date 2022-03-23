NVIDIA выпустила драйверы GeForce 512.15 Game Ready

NVIDIA выпустила последний драйвер GeForce 512.15 Game Ready, добавив оптимизации для Ghostwire: Tokyo и Shadow Warrior 3, а также добавив DLAA к трем новым играм и поддерживая 11 новых дисплеев, совместимых с G-SYNC. Этот готовый к игре драйвер добавляет поддержку первого дня для Ghostwire: Tokyo с отражениями с трассировкой лучей и поддержкой NVIDIA DLSS для повышения производительности до 2 раз. В драйверах также представлена ​​поддержка NVIDIA DLAA для игр Chorus, Jurassic World Evolution 2 и No Man's Sky, которая может улучшить качество изображения при исходном разрешении.

Список дисплеев, совместимых с G-SYNC, был расширен за счет добавления 11 новых моделей от Acer, ASUS, AOC, IO DATA, MSI, Phillips и ViewSonic. NVIDIA также добавила поддержку оптимальных настроек GeForce Experience в шесть новых игр, включая Elden Ring, Expeditions: Rome, Mortal Online 2, Shadow Warrior 3, Sifu и Total War: Warhammer III.
Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce 512.15 Game Ready
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