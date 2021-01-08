NVIDIA выпустила обновление драйвера GeForce 461.09 WHQL

NVIDIA GeForce 461.09 WHQL содержит обновление безопасности для компонентов драйвера и исправления известных ошибок, в том числе связанные с ОС Windows 10. Обновление уже доступно для скачивания.

Исправлена ошибка с активацией счетчика FPS, а в приложениях Windows Mail и Calendar появлялся оверлей. На видеокарте GeForce GTX 750 Ti выскакивал синий экран. Исправлена ошибка по которой на видеокарте GeForce GTX 1080 Ti мерцал экран рабочего стола, а также зависала система. Ноутбук Lenovo Y740 теперь без проблем выходит из спящего режима. При подключении трех мониторов 4K и выходе из спящего режима система выдавала ошибку синего экрана, новое обновление исправляет эту ошибку.
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