NVIDIA выпустила версию драйвера GeForce Hotfix 516.79

Компания NVIDIA выпускает версию драйвера GeForce Hotfix 516.79. Обновление призвано повысить производительность технологии DLSS в Red Dead Redemption 2 по сравнению с предыдущей версии драйвера. Кроме того, обновление содержит некоторые другие улучшения. Улучшена стабильность игрового процесса в Apex Legends и в Halo Infinite. Устранены проблемы с зависаниями и сбоями в Destiny 2, Dungeon 3 и Overwatch. Новая версия драйвера основана на Game Ready Driver 516.59, которая была выпущена ранее.

Драйвер GeForce Hotfix 516.79 можно скачать с официального сайта компании NVIDIA. Размер драйвера составляет 786 МБ.