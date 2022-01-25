NVIDIA всё же не купит ARM

По сообщениям источников Bloomberg, NVIDIA практически не добилась прогресса в получении одобрения регулирующих органов на покупку ARM за 40 миллиардов долларов и в частном порядке готовится отказаться от сделки. Между тем, нынешний владелец ARM SoftBank, как сообщается, продвигает программу по публичному размещению ARM в качестве альтернативы приобретению, сказал другой человек, знакомый с этим вопросом. NVIDIA объявила о сделке в сентябре 2020 года, а генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что она «создаст компанию, которая идеально подходит для эпохи искусственного интеллекта». Разработки ARM почти повсеместно используются по лицензии в смартфонах и других мобильных устройствах такими компаниями, как Apple, Qualcomm, Microsoft, Samsung, Intel и Amazon.

Реакция началась вскоре после объявления. Великобритания, где базируется ARM, начала антимонопольное расследование приобретения в январе 2021 года, а в ноябре прошлого года — еще одно расследование в области безопасности. В США FTC недавно подала в суд, чтобы заблокировать покупку из-за опасений, что это «задушит» конкуренцию в таких отраслях, как центры обработки данных и производство автомобилей. По сообщениям источников Bloomberg, Китай также заблокирует транзакцию, если этого не сделают другие регулирующие органы. По сообщениям источников, такие компании, как Intel, Amazon и Microsoft, предоставили регулирующим органам достаточно информации, чтобы расторгнуть сделку. Ранее они утверждали, что NVIDIA не может сохранить независимость ARM, поскольку сама является клиентом ARM. Таким образом, он также потенциально может стать как поставщиком, так и конкурентом лицензиатов ARM.
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