NVIDIA всё же не купит ARM…

Реакция началась вскоре после объявления. Великобритания, где базируется ARM, начала антимонопольное расследование приобретения в январе 2021 года, а в ноябре прошлого года — еще одно расследование в области безопасности. В США FTC недавно подала в суд, чтобы заблокировать покупку из-за опасений, что это «задушит» конкуренцию в таких отраслях, как центры обработки данных и производство автомобилей. По сообщениям источников Bloomberg, Китай также заблокирует транзакцию, если этого не сделают другие регулирующие органы. По сообщениям источников, такие компании, как Intel, Amazon и Microsoft, предоставили регулирующим органам достаточно информации, чтобы расторгнуть сделку. Ранее они утверждали, что NVIDIA не может сохранить независимость ARM, поскольку сама является клиентом ARM. Таким образом, он также потенциально может стать как поставщиком, так и конкурентом лицензиатов ARM.