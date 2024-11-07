NVIDIA вводит лимиты на GeForce Now

Сегодня компания NVIDIA официально анонсировала достаточно важные изменения в работе своего облачного игрового сервиса GeForce Now. Текущая подписка Priority будет переименована в Performance и получит несколько новых функций — поддержку потоковой передачи в разрешении 1440p, поддержку ушльтраширокоугольного разрешения и возможность сохранять настройки графики между игровыми сессиями. Также с 1 января 2025 года для новых подписчиков уровней Performance и Ultimate вводится лимит на 100 часов ежемесячного игрового времени. Это значит, что новые пользователи, которые зарегистрируются в GeForce Now после 2025 года, будут ограничены в игровом времени до 100 часов в месяц или примерно три часа использования каждый день. Компания NVIDIAI объясняет, что этот лимит позволит избежать повышения цен на подписку в обозримом будущем.

И хотя в следующем году этот лимит коснётся только новых подписчиков, начиная с 1 января 2026 года он также будет введён для всех активных платных подписчиков, зарегистрированных в сервисе до конца этого года. При этом подписчики GeForce Now смогут переносить до 15 неиспользованных часов на следующий месяц, а если же лимит в 100 часов достигнут, пользователям придётся либо докупить игровое время, либо продолжать играть, используя базовые ресурсы сервиса. Дополнительные 15 часов игрового времени обойдутся в 3 доллара, что на самом деле звучит довольно забавно. Ведь выходит, что 5 часов игры стоит всего 1 доллар.