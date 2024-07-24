NVIDIA заработает на серверах для ИИ 210 миллиардов долларов за год

По информации специалистов, которые неплохо разбираются в данном вопросе, поставки серверов NVIDIA Blackwell GB200 для технологий на базе искусственного интеллекта значительно возрастут, поскольку спрос на них резко увеличивается в последнее время. Более того, есть мнение, что серия графических ускорителей Blackwell должна стать самым успешным продуктом компании NVIDIA за последние годы. Аналитики рынка уверены, что новейшие продукты NVIDIA из области центров обработки данных привлекли огромное количество заказов, и что спрос останется высоким вплоть до 2025 года. Также стоит понимать, что рынок искусственного интеллекта набирает обороты семимильными шагами, а компания NVIDIA является лидеров на этом рынке — у неё просто нет конкурентов.

Так что специалисты отмечают, что в количественном измерении компания NVIDIA за год поставит от 60 000 до 70 000 единиц серверов нового поколения NVIDIA GB200. Учитывая, что один сервер, как сообщается на официальном сайте, стоит от 2 до 3 миллионов долларов, компания NVIDIA заработает примерно 210 миллиардов долларов только на серверах Blackwell за год. Но стоит отметить, что речь идёт не о чистой прибыли. Да, компания потратит львиную долю данной суммы на производство, разработку и прочие технические детали, плюс логистика, упаковка, реклама, инфраструктура и так далее. Но чистая прибыль всё равно будет крайне высокой даже по меркам крайне успешного прошлого года, когда компания только набирала обороты.
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