NZXT обвинили в обмане при продаже готовых ПК

Довольно известный своими разоблачениями YouTube-канал Gamers Nexus, специализирующийся на аппаратном обеспечении для ПК, опубликовал видео продолжительностью в целый час, в котором автор обвиняет программу аренды ПК от компании NZXT под названием Flex в не совсем честных действиях по отношению к пользователям. Например, он утверждает, что цены и характеристики компьютеров меняются практически ежедневно, что создаёт путаницу и вводит клиентов в заблуждение. Также компания NZXT периодически меняет конфигурации и цены своих моделей, под одинаковыми названиями предлагая совершенно разные по характеристикам компьютеры. Например, ведущий показал, что система Player: Three в случае покупки ПК предоставляет графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super и процессор Intel Core i7-13700KF.

Однако при выборе опции аренды за 59 долларов в месяц та же модель была оснащена уже менее мощной видеокартой NVIDIA RTX 4070 Ti. При этом NZXT указывала одинаковую оценку FPS для обеих комплектаций в играх вроде Starfield и Call of Duty Modern Warfare. То есть если пользователь покупал компьютер, то он получал топовую видеокарту за свою цену. Но если он хотел просто арендовать компьютер на какое-то время, то ему давали под тем же названием компьютера уже совсем другую конфигурацию, которая была заметно проще и слабее. И это нигде не указывалось на официальном сайте — пользователей просто вводили в заблуждение, что, конечно, не очень хорошо.
Apple готовит к релизу Mac mini на M4…
Если верить неофициальной информации, компания Apple планирует выпустить линейку своей новой техники в че…
Apple снижает объёмы производства Vision Pro…
Согласно информации издания The Information, планы по производству устройства Apple Vision Pro были сокра…
Apple придумала Vision Pro целых 16 лет назад…
Довольно часто патенты, полученные на различные на передовые технологии, часто подаются за годы до их реа…
Nintendo выпустила новый гаджет, но это не консоль…
Вчера представители Nintendo официально заявили, что у компании есть совершенно новое устройство, но, к с…
Samsung уже создаёт второе поколение кольца Galaxy Ring…
Совсем недавно компания Samsung официально представила своё новое умное кольцо под названием — устройство…
Windows 11 получила новый эмулятор для Arm-платформ…
Если верить информации инсайдеров, компания Microsoft сейчас активно тестирует крупное обновление для Win…
Лучшее приложение для Apple Vision Pro закрывается…
Сегодня появилась информация о том, что Lapz, приложение для Apple Vision Pro, которое позволяло смотреть…
Samsung Galaxy Ring нового поколения представят уже скоро…
Этим летом компания Samsung официально запустила в релиз умное кольцо Galaxy Ring, и многие ожидали, что …
Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor