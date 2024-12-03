NZXT обвинили в обмане при продаже готовых ПК

Довольно известный своими разоблачениями YouTube-канал Gamers Nexus, специализирующийся на аппаратном обеспечении для ПК, опубликовал видео продолжительностью в целый час, в котором автор обвиняет программу аренды ПК от компании NZXT под названием Flex в не совсем честных действиях по отношению к пользователям. Например, он утверждает, что цены и характеристики компьютеров меняются практически ежедневно, что создаёт путаницу и вводит клиентов в заблуждение. Также компания NZXT периодически меняет конфигурации и цены своих моделей, под одинаковыми названиями предлагая совершенно разные по характеристикам компьютеры. Например, ведущий показал, что система Player: Three в случае покупки ПК предоставляет графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super и процессор Intel Core i7-13700KF.

Однако при выборе опции аренды за 59 долларов в месяц та же модель была оснащена уже менее мощной видеокартой NVIDIA RTX 4070 Ti. При этом NZXT указывала одинаковую оценку FPS для обеих комплектаций в играх вроде Starfield и Call of Duty Modern Warfare. То есть если пользователь покупал компьютер, то он получал топовую видеокарту за свою цену. Но если он хотел просто арендовать компьютер на какое-то время, то ему давали под тем же названием компьютера уже совсем другую конфигурацию, которая была заметно проще и слабее. И это нигде не указывалось на официальном сайте — пользователей просто вводили в заблуждение, что, конечно, не очень хорошо.