На Android и iOS выйдет игра по вселенной Pokemon от создателей Super Mario Run

На собрании инвесторов компания DeNA объявила, что заручилась поддержкой The Pokémon Company, вместе с которой работает над проектом по франшизе Pokémon. К сожалению, дополнительных деталей о новой игре не рассказали, но отметили, что разработка уже началась. Возможно, проект будет связан с фильмом «Детектив Пикачу», который вышел на экраны 9 мая 2019 года.

Если верить репортеру Wall Street Journal Такаши Мочизуки, выпустят новых покемонов на Android и iOS уже в марте 2020 года.

Если вы не слышали о DeNA, то знайте, что эта студия ответственна за Super Mario Run, Fire Emblem Heroes и Animal Crossing: Pocket Camp. К тому же разработчики работают вместе с Nintendo над мобильной Mario Kart Tour, которую планируют выпустить в 2019 году.