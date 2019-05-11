На Android и iOS выйдет игра по вселенной Pokemon от создателей Super Mario Run

2019-05-11, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Pokemon; [112]
На собрании инвесторов компания DeNA объявила, что заручилась поддержкой The Pokémon Company, вместе с которой работает над проектом по франшизе Pokémon. К сожалению, дополнительных деталей о новой игре не рассказали, но отметили, что разработка уже началась. Возможно, проект будет связан с фильмом «Детектив Пикачу», который вышел на экраны 9 мая 2019 года.

Если верить репортеру Wall Street Journal Такаши Мочизуки, выпустят новых покемонов на Android и iOS уже в марте 2020 года.

Если вы не слышали о DeNA, то знайте, что эта студия ответственна за Super Mario Run, Fire Emblem Heroes и Animal Crossing: Pocket Camp. К тому же разработчики работают вместе с Nintendo над мобильной Mario Kart Tour, которую планируют выпустить в 2019 году.

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