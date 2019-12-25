На CES 2020 показали безвоздушные шины

Компания Bridgestone на выставке CES 2020 официально представила свою новую технологию, которая в будущем, возможно, будет использоваться в умных автомобилях. Дело в том, что за основу шин сотрудники Bridgestone предлагают использовать специальные безвоздушные покрышки, которые не нужно подкачивать и так далее. Более того, их невозможно пробить, так что автомобиль можно будет вполне спокойно использовать на пересеченной местности. К сожалению, у данного продукта есть определенный недостаток — производителю нужно будет потратить массу средств, чтобы шины подобного типа были более-менее доступными для покупателей и производителей умных автомобилей, иначе их покупка будет слишком высокой и перекроет преимущества.