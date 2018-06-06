На ЦИПР-2018 презентован дистрибутив отечественной программной платформы для работы c «Эльбрус»

2018-06-06, Автор - Нияз Дусталев; [62]
В ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ООО "Базальт СПО" презентовало дистрибутив отечественной программной платформы ОС АЛЬТ на базе ядра Linux, предназначенный для работы на отечественных процессорах с архитектурой «Эльбрус». Разработка создана в рамках сотрудничества ООО "Базальт СПО" с АО «МЦСТ» и ПАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С.Брука» (входит в Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех).

Дистрибутив содержит операционную систему и набор прикладных программ для серверов и для рабочих станций. Всё программное обеспечение работает в основном режиме процессора (в двоичных кодах «Эльбрус»). Это обеспечивает более высокую производительность по сравнению с режимом бинарной трансляции, который позволяет запускать программы, собранные под процессоры x86.
Дистрибутив адаптирован для работы на серверах «Эльбрус-4.4» и персональных компьютерах «Эльбрус-401» и «Эльбрус-801» производства Института электронных управляющих машин им. И.С.Брука.

Основой разработки является отечественный репозиторий Sisyphus, позволяющий обеспечить полный жизненный цикл дистрибутивов, создаваемых на его базе. Помимо программных пакетов, он содержит оригинальную отечественную инфраструктуру сборки и поддержания целостности.
Уже сегодня на базе технологической пары «ОС АЛЬТ – «Эльбрус» российские организации и предприятия могут развернуть полноценные сервера и рабочие станции.

«Ожидаем, что процессор «Эльбрус», производительность которых за последние годы заметно выросла, в скором времени будет поддерживаться и международным сообществом разработчиков свободного программного обеспечения наряду с архитектурами x86/x86-64, ARM, MIPS.», - отмечает Алексей Смирнов, генеральный директор «Базальт СПО».

«Выпуск ОС АЛЬТ – значительный шаг на пути построения экосистемы программного обеспечения для платформы «Эльбрус». Мы планируем и дальше поддерживать развитие различных операционных систем для платформы «Эльбрус», - заявил Александр Ким, генеральный директор АО «МЦСТ» и ПАО «ИНЭУМ им. И.С.Брука».
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит в Иннополисе с 6 по 8 июня. Ключевая тема ЦИПР-2018 – «Время цифровой кооперации». Мероприятие проводится при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства экономического развития РФ, Правительства Республики Татарстан. В мероприятии принимают участие порядка 5 000 человек из 1500 компаний. Госкорпорация Ростех выступает стратегическим партнером конференции. Во время дискуссий, лекций, круглых столов, интерактивных демонстраций, проектных ралли и мероприятий других форматов выступят более 200 спикеров.


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