На IFA 2026 представлены NAS-сервера Ugreen NASync DXP6800 Ultra и DXP8800 Ultra

На IFA 2026 компания Ugreen, один из ключевых мировых поставщиков потребительской электроники, представит две новые модели сетевых накопителей — NASync DXP6800 Ultra и DXP8800 Ultra. Эти устройства задуманы как мощные локальные центры обработки информации, ориентированные на небольшие творческие коллективы и динамично развивающиеся компании. Новинки расширяют линейку NAS-решений бренда, выходя за привычные рамки простого хранения и резервного копирования, и предлагают возможности для быстрой командной работы, единого управления данными и развертывания локальных приложений бизнес-уровня.

Модель DXP6800 Ultra, оснащенная шестью отсеками для дисков, рассчитана на небольшие студии и группы специалистов, которым требуется оперативный доступ к крупным файлам проектов без внедрения полноценной серверной инфраструктуры. В основе устройства лежит процессор Intel Core 5 120U, который обеспечивает быстрый отклик при одновременной работе нескольких пользователей: они могут открывать общие файлы, создавать резервные копии или запускать локальные программы без заметных задержек. Операционная система UGOS Pro объединяет в себе функции хранения, управления пользователями и резервирования на единой платформе. Суммарная емкость накопителя достигает 208 ТБ, а наличие двух портов 10GbE и двух портов Thunderbolt 4 позволяет поддерживать интенсивную совместную деятельность и обеспечивать прямое подключение к персональным компьютерам.

Что касается DXP8800 Ultra, то эта модель с восемью отсеками предназначена для организаций, работающих с большими или постоянно растущими массивами данных. Устройство оснащено процессором Intel Core 7 150U, который дает дополнительный резерв производительности для обработки значительных объемов информации, более тяжелых многопользовательских задач, а также для запуска контейнеров Docker и виртуальных машин с повышенными требованиями к ресурсам. Система UGOS Pro централизует все ключевые операции: управление файлами и учетными записями, резервное копирование, защищенный доступ и работу локальных бизнес-приложений. За счет максимальной емкости до 272 ТБ, двух сетевых портов 10GbE и двух портов Thunderbolt 4 коллективы могут эффективно перемещать и обрабатывать растущие объемы корпоративной информации, не испытывая ограничений по скорости или пропускной способности.